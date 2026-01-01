Bloober Team ha aperto un sito teaser con un countdown, generando attese tra gli appassionati di horror. Lo studio polacco, noto per i suoi titoli del genere, non ha ancora svelato dettagli sul progetto in arrivo, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. Il sito presenta un semplice conto alla rovescia senza loghi o riferimenti diretti a titoli precedenti, alimentando speculazioni su un possibile annuncio imminente nel 2026.

Bloober Team inaugura il 2026 alimentando curiosità e speculazioni tra i fan dell’horror. Lo studio polacco ha infatti lanciato un sito teaser estremamente criptico, che al momento non mostra altro se non un conto alla rovescia, visto che non include un logo, un titolo e più in generale un riferimento diretto a un gioco già noto (come Silent Hill 1 Remake ). Solo oscurità, movimento sullo sfondo e una promessa implicita di novità imminenti, ma il messaggio è chiaro: qualcosa sta per essere rivelato. Ma cosa, esattamente, resta un mistero. Il sito è raggiungibile tramite un URL volutamente indecifrabile, una lunga parola senza senso apparente che sembra costruita come un anagramma. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Bloober Team apre un sito teaser con un countdown: verrà annunciato un nuovo gioco?

