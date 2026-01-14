Il geologo Mario Tozzi al Teatro Petrarca per il festival Arezzo Science Lab

Il 17 gennaio alle ore 21, il Teatro Petrarca ospiterà l’evento di apertura della quarta stagione di Arezzo Science Lab, il festival dedicato alla divulgazione scientifica. L’appuntamento vedrà la partecipazione del geologo Mario Tozzi, che proporrà una riflessione sui temi più attuali e rilevanti nel campo delle scienze della Terra. Un’occasione per approfondire conoscenze e stimolare il dialogo tra pubblico e esperti.

Sabato 17 gennaio alle 21 al Teatro Petrarca si terrà l'evento inaugurale della 4ª stagione di Arezzo Science Lab, il festival di divulgazione scientifica. L'ospite d'onore sarà Mario Tozzi, primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle Ricerche, geologo di fama internazionale, membro del.

