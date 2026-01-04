Le condizioni di Tahirys Dos Santos dopo la strage di Crans-Montana | Ha ustioni sul 30% del corpo

Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz, ha riportato ustioni sul 30% del corpo in seguito alla tragedia di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Le sue condizioni sono state descritte come gravemente ferite. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità sportiva e i media, che seguono con preoccupazione gli sviluppi sul suo stato di salute.

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore del Metz, è rimasto gravemente ferito nella strage di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Trasferito in un centro specializzato in Germania, presenta ustioni sul 30% del corpo ma le sue condizioni polmonari sono in miglioramento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1 Leggi anche: Chi è Tahirys Dos Santos, 19 anni, il calciatore del Metz rimasto gravemente ustionato nell’incendio di Crans-Montana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz tra i feriti dell'incendio a Crans-Montana; Tahirys Dos Santos, chi è il giovane calciatore del Metz, tra i feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana: è ricoverato per gravi ustioni; Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore gravemente ferito a Crans-Montana: “Il suo sogno è in pericolo”; Crans-Montana, fra i feriti anche un calciatore della Serie A francese. Chi è Tahirys Dos Santos, 19 anni, il calciatore del Metz rimasto gravemente ustionato nell’incendio di Crans-Montana - Dopo la trafila nel vivaio del Metz, aveva esordito con la prima squadra in Coppa di Francia. quotidiano.net

Come sta il difensore dopo l’incendio - Il giovane calciatore del Metz B Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans- novella2000.it

Incendio a Crans-Montana, tra i feriti anche Tahirys Dos Santos del Metz - Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si tratta di Tahirys Dos Santos, terzino sinistro classe 2006 del Metz B, già convocato anche nella prima squad ... sport.sky.it

C’è anche Tahirys Dos Santos tra i feriti nell'incendio di Crans-Montana: le condizioni del giovane calciatore del Metz x.com

Il giovane calciatore del Metz B Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno. Il club mediante un comunicato ufficiale ha rivelato le condizioni del giocatore - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.