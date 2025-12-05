La Fiamma olimpica è ripartita da Roma Il monito di Mattarella per la pace
Durante la cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto che "più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel dna olimpico fin dai tempi più remoti". Ha spiegato il capo dello stato che "nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la fiamma olimpica di #MilanoCortina2026, alla presenza del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del Segretario Generale, Carlo Mornati. https://bit.ly/3MnBTft MilanoCortina20 - facebook.com Vai su Facebook
-64 GIORNI ALLE OLIMPIADI: A ROMA LA FIACCOLA OLIMPICA Un passaggio carico di storia apre oggi il cammino verso Milano Cortina 2026: la fiamma olimpica entra in Italia dopo essere stata accesa, lo scorso 26 novembre, nell’iconico sito di Olimpia. D Vai su X
La Fiamma olimpica è ripartita da Roma. Il monito di Mattarella per la pace - La pace è iscritta nel dna olimpico fin dai tempi più remoti", ha detto il presidente della Repubblica ... Segnala ilfoglio.it
La Fiamma Olimpica illumina la Puglia: 18 Comuni e un Sito Unesco in quattro giorni - Un lungo viaggio che inizierà il 29 dicembre per concludersi l'1 gennaio 2026 dopo ... Da quotidianodipuglia.it
Olimpiadi di Milano Cortina, la fiamma olimpica a Roma per 4 giorni: ecco l'itinerario e il programma - La fiamma olimpica accesa in vista dei XXV giochi invernali che si disputeranno a Milano e Cortina transiterà a Roma dove rimarrà per quattro giorni. Lo riporta romatoday.it
La Fiamma olimpica in Veneto dal 18 gennaio - La Fiamma Olimpica entrerà in Veneto domenica 18 gennaio 2026, passando da Valpolicella e sostando a Peschiera del Garda, la cui fortezza è sito Unesco. Si legge su ansa.it
La Fiamma Olimpica A Siena il 10 dicembre - La città del Palio è infatti una delle 60 tappe del Grande Viaggio della Torcia che partirà da ... Scrive lanazione.it
Fiamma olimpica in città. Partirà dal Polo Fermi e salirà sulle Mura - Dopo quasi 20 anni la Fiamma Olimpica attraverserà di nuovo la nostra città – in particolare le Mura – in vista dei giochi invernali di Milano- Lo riporta lanazione.it