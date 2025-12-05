La Fiamma olimpica è ripartita da Roma Il monito di Mattarella per la pace

Durante la cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto che "più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel dna olimpico fin dai tempi più remoti". Ha spiegato il capo dello stato che "nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

