il mondo si risveglia dalla favola incantatrice della pace nel mondo

Il mondo si risveglia dalla falsa illusione di una pace duratura, un evento che si ripete dopo un secolo. Questa realtà richiede riflessione e consapevolezza, poiché la stabilità globale si costruisce attraverso impegno e dialogo costante. Riconoscere questa fase di cambiamento è essenziale per affrontare le sfide future con equilibrio e responsabilità.

Il mondo si sta risvegliano dalla favola incantatrice della Pace Mondiale. È la seconda volta che ciò accade nel corso di un secolo. Nel 1928 il Patto Briand-Kellog - sulla scia dell’utopia wilsoniana che stringeva la mano a quell’umiliazione della Germania a Versailles che porrà le basi per l’ascesa del nazismo - faceva sprofondare il mondo nell’illusione che la Pace Perpetua fosse possibile. Fu l’assalto giapponese a Pearl Harbor, senza dichiarazione di guerra, che fece cadere quest’illusione definitivamente e costrinse gli Stati Uniti a partecipare alla Seconda guerra mondiale e a fondare l’equilibrio di potenza che durò sino al crollo dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

