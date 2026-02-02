Mario Draghi avverte l’Europa: rischia di dividersi e finire sotto il controllo di altri. Durante la cerimonia a Leuven, l’ex premier ha ribadito la necessità di unire gli sforzi per evitare che il continente perda la sua autonomia. Le sue parole arrivano in un momento di tensioni tra gli Stati membri e di sfide economiche che mettono a dura prova l’Unione. Draghi ha lanciato un chiaro appello affinché l’Europa si faccia sentire di più e non si lasci subordinate.

Non perde l'occasione di parlare di Europa, l'ex premier Mario Draghi che ha ricevuto la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio. Per l'ex premier il vecchio continente ha davanti a sé un "futuro in cui rischia di diventare, al tempo stesso, subordinata, divisa e deindustrializzata". E sottolinea che "un'Europa incapace di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori". Ancora, lancia l'allarme: "Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l'opzione di diventare essi stessi una vera potenza. Dobbiamo decidere: restiamo semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiamo i passi necessari per diventare una potenza?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il monito di Draghi sull'Europa: "Rischia di essere divisa e subordinata"

L'ex premier Mario Draghi avverte che l'ordine globale è ormai finito.

Draghi avverte che l'Europa rischia di dividersi, perdere sovranità e vedere ridotta la propria capacità industriale.

