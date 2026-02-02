Draghi | Ue richia di ritorvarsi divisa subordinata e deindustrializzata

Draghi avverte che l’Europa rischia di dividersi, perdere sovranità e vedere ridotta la propria capacità industriale. Durante una conferenza stampa a Roma, l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato i pericoli di un futuro in cui l’Unione Europea diventa sempre più subordinata ad altri Paesi e meno autonoma sul fronte industriale. La sua preoccupazione si concentra sulla possibilità che le politiche attuali portino a una spaccatura tra gli stati membri e a un indebolimento complessivo dell’economia europea.

Roma, 2 feb. (askanews) – Si sta delineando “un futuro in cui l’Europa rischia di diventare contemporaneamente divisa, subordinata e deindustrializzata. E una Europa che non riesce a difendere i suoi interessi, non potrà preservare a lungo i suoi valori”. Lo ha affermato Mario Draghi, già presidente del Consiglio italiano e della Bce, nella sua lectio magistralis a Lovanio, in Belgio in occasione del conferimento di una laurea honoris causa. “Ci troviamo davanti a degli Stati Uniti che, quantomeno nella loro postura attuale, mettono enfasi sui costi che si sono sobbarcati ignorando i benefici che hanno ottenuto”, che impongono dazi sull’Europa, “che minacciano i nostri interessi territoriali e che, per la prima volta, dicono in maniera esplicita che vedono una Europa frammentata come una cosa che va nel loro interesse”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Draghi Ue

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Draghi Ue

Argomenti discussi: >>>ANSA/La sponda di Macron alla Groenlandia, 'un richiamo all'autonomia Ue'; A Mario Draghi il premio Carlo Magno. Simbolo dell’Europa. Lui: Più nemici che mai, rafforzarsi.

Draghi: Ue richia di ritorvarsi divisa, subordinata e deindustrializzataRoma, 2 feb. (askanews) – Si sta delineando un futuro in cui l’Europa rischia di diventare contemporaneamente divisa, subordinata e deindustrializzata. E una Europa che non riesce a difendere i suoi ... ildenaro.it

Draghi riceve la laurea honoris causa a Lovanio: «L’Europa rischia di venire sottomessa, divisa e deindustrializzata»L'ex presidente del Consiglio ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università Ku Leuven in Belgio ... msn.com

#mat2020-Non solo una canzone, ma un richiamo, un viaggio emotivo che riporta alla luce ciò che il tempo non ha cancellato... - facebook.com facebook