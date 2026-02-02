Draghi | Ue richia di ritorvarsi divisa subordinata e deindustrializzata
Draghi avverte che l’Europa rischia di dividersi, perdere sovranità e vedere ridotta la propria capacità industriale. Durante una conferenza stampa a Roma, l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato i pericoli di un futuro in cui l’Unione Europea diventa sempre più subordinata ad altri Paesi e meno autonoma sul fronte industriale. La sua preoccupazione si concentra sulla possibilità che le politiche attuali portino a una spaccatura tra gli stati membri e a un indebolimento complessivo dell’economia europea.
Roma, 2 feb. (askanews) – Si sta delineando “un futuro in cui l’Europa rischia di diventare contemporaneamente divisa, subordinata e deindustrializzata. E una Europa che non riesce a difendere i suoi interessi, non potrà preservare a lungo i suoi valori”. Lo ha affermato Mario Draghi, già presidente del Consiglio italiano e della Bce, nella sua lectio magistralis a Lovanio, in Belgio in occasione del conferimento di una laurea honoris causa. “Ci troviamo davanti a degli Stati Uniti che, quantomeno nella loro postura attuale, mettono enfasi sui costi che si sono sobbarcati ignorando i benefici che hanno ottenuto”, che impongono dazi sull’Europa, “che minacciano i nostri interessi territoriali e che, per la prima volta, dicono in maniera esplicita che vedono una Europa frammentata come una cosa che va nel loro interesse”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
