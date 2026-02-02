La cantante Emma Morton ha deciso di raccontare la sua esperienza. In un’intervista, ha spiegato che il suo maestro di canto e teatro ha abusato di lei per più di dieci anni, a partire dai 12 anni. La donna ha parlato di attacchi di panico e pensieri suicidi legati a quei periodi. Ora, Emma si sente più forte nel condividere la sua storia e spera che altre vittime trovino il coraggio di denunciare.

“ Il mio maestro di canto e recitazione ha abusato sessualmente di me per oltre 10 anni, dai 12 anni in avanti”. È un racconto sconvolgente quello della cantante Emma Morton. L’artista scozzese ha rilasciato un’intervista a “Noi Tv”, in cui ha raccontato gli abusi subiti dal suo insegnante di canto, pianoforte e teatro dall’età di 12 anni. La cantante ha raccontato di aver visto su Facebook nel 2019 un post dell’uomo che cercava bambini per preparare uno spettacolo teatrale. La donna ha dichiarato: “Una sera ho visto un post su Facebook del mio insegnante di teatro e canto di quando ero piccola, cercava bambini per uno spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio maestro di canto e teatro ha abusato di me per oltre dieci anni. Avevo attacchi di panico e pensieri suicidi”: la rivelazione della cantante Emma Morton

