Belen e l’intervista ‘rallentata’ | Avevo preso dei calmanti soffro di attacchi di panico

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con queste parole Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul video dell'intervista diventato virale, in cui la showgirl appare visibilmente confusa e provata. Dopo i commenti diffusi sui social, con le domande di molti utenti che si chiedevano cosa

