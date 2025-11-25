Belen e l’intervista ‘rallentata’ | Avevo preso dei calmanti soffro di attacchi di panico

(Adnkronos) – "Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con queste parole Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul video dell'intervista diventato virale, in cui la showgirl appare visibilmente confusa e provata. Dopo i commenti diffusi sui social, con le domande di molti utenti che si chiedevano cosa .

belen e l8217intervista 8216rallentata8217 avevo preso dei calmanti soffro di attacchi di panico

© Ildifforme.it - Belen e l’intervista ‘rallentata’: “Avevo preso dei calmanti, soffro di attacchi di panico”

