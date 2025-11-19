Aida Yespica | Mio zio ha abusato di me quando avevo 7 anni Oggi sogno una famiglia

La bellezza “ha dato un vantaggio, ma se ne sono approfittati tanti. Ho dovuto difendermi molto". Aida Yespica alle Iene ha parlato a cuore aperto, rivelando, anche, di essere stata vittima di molestie.La sua infanzia se la ricorda a “malapena, ma quello che poi avevo rimosso è tornato”. “Sono. 🔗 Leggi su Today.it

