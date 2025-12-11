Sondaggi politici | il campo progressista vola al 48% e sorpassa il centrodestra
Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un cambiamento nel panorama elettorale italiano, con il campo progressista che raggiunge il 48% e supera il centrodestra. I dati, raccolti da YouTrend per SkyTg24, indicano una crescita significativa del fronte di sinistra, che potrebbe influenzare gli equilibri di potere e le prossime scelte politiche del paese.
Gli ultimi dati del sondaggio YouTrend per SkyTg24 mostrano un quadro politico in lento ma evidente mutamento: il centrosinistra, sommando le forze potenzialmente coalizzabili, supererebbe oggi la maggioranza di governo. Una fotografia sorprendente, che arriva mentre il gradimento verso l'esecutivo Meloni registra un fisiologico calo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sondaggi politici: il campo progressista vola al 48% e sorpassa il centrodestra - Gli ultimi dati del sondaggio YouTrend per SkyTg24 mostrano un quadro politico in lento ma evidente mutamento: il centrosinistra, sommando le forze potenzialmente ... Secondo fanpage.it
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra 48%, cresce il campo largo. Referendum: Sì avanti ma resta 40% indecisi - Sondaggi politici Emg sulle coalizioni verso il 2027: Centrodestra +4% sul campo largo (in crescita), cala FdI sotto il 29%. Secondo ilsussidiario.net
Il calo di Fratelli d’Italia da una parte, la crescita del Pd dall’altra: il distacco tra i due partiti si riduce di quasi un punto. È quello che emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. Ecco i risultati di tutte le forze politiche. https://fan - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X