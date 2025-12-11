Sondaggi politici | il campo progressista vola al 48% e sorpassa il centrodestra

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un cambiamento nel panorama elettorale italiano, con il campo progressista che raggiunge il 48% e supera il centrodestra. I dati, raccolti da YouTrend per SkyTg24, indicano una crescita significativa del fronte di sinistra, che potrebbe influenzare gli equilibri di potere e le prossime scelte politiche del paese.

Gli ultimi dati del sondaggio YouTrend per SkyTg24 mostrano un quadro politico in lento ma evidente mutamento: il centrosinistra, sommando le forze potenzialmente coalizzabili, supererebbe oggi la maggioranza di governo. Una fotografia sorprendente, che arriva mentre il gradimento verso l'esecutivo Meloni registra un fisiologico calo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

