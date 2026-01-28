Il Mattino | Il Napoli sfonda a sinistra | pressing su Alisson Santos

Il Napoli cerca un esterno in vista della fine del mercato invernale. La società ha deciso di puntare forte sulla corsia sinistra, dove vuole rafforzare l’attacco e il pressing. La rosa attuale ha bisogno di un rinforzo per competere al massimo, e la società sta lavorando per trovare il profilo giusto prima della chiusura della finestra di mercato.

Cercasi esterno. È questa, ancora una volta, la priorità del Napoli in vista della chiusura del mercato invernale. Lo staff guidato da Giovanni Manna ha intensificato i contatti nelle ultime ore, bussando alle porte di Bayer Leverkusen e Sporting CP per due profili diversi ma potenzialmente complementari: Martin Terrier e Alisson Santos. A riportarlo è Il Mattino di Napoli, che fa il punto sulle strategie azzurre. Il brasiliano con passaporto tunisino è un nome che intriga particolarmente. Arrivato allo Sporting la scorsa estate per circa 2 milioni, Alisson Santos ha compiuto in pochi mesi un salto enorme, dalla terza divisione brasiliana fino alla Champions League.

