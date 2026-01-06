Nicky Butt contro l'italiano che può allenare il Manchester United | Restituisco l'abbonamento
Nicky Butt, ex centrocampista del Manchester United, si è espresso riguardo alla possibile nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore del club, esprimendo chiaramente la sua opinione negativa. La sua posizione non riguarda aspetti tecnici, ma altri fattori che ha voluto condividere pubblicamente. Questa presa di posizione mette in evidenza le diverse opinioni che circolano nel mondo del calcio e le implicazioni delle scelte di gestione.
L'iconico ex centrocampista del Manchester United Nicky Butt non vuole assolutamente che sia Enzo Maresca il sostituto dell'esonerato Ruben Amorim in panchina: i motivi non sono tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
