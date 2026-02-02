Il Manchester City punta su Alonso Maresca e Fabregas per sostituire Guardiola

Il Manchester City sta cercando un nuovo allenatore dopo l’addio di Guardiola. La squadra ha in mente tre nomi: Alonso, Maresca e Fabregas. La decisione potrebbe arrivare a breve, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, i tifosi attendono con ansia aggiornamenti sui rumors che circolano in questi giorni.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Manchester City ha Xabi Alonso, Enzo Maresca e Cesc Fabregas come i tre principali candidati per sostituire Pep Guardiola. Secondo il Telegraph, è sempre più probabile che questa sarà l’ultima stagione di Guardiola alla guida dell’Etihad Stadium. Alcune fonti del Manchester City lo hanno apparentemente negato, ma il Telegraph suggerisce ancora che c’è chi ritiene che il club stia già pianificando il suo potenziale sostituto. Non sarà facile per nessuno seguire le orme di Guardiola, con il tattico spagnolo che ha vinto sei titoli di Premier League, la Champions League e altri importanti riconoscimenti durante i suoi dieci anni nel calcio inglese.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Durante una conferenza stampa, Guardiola è stato interrogato sulle recenti voci riguardanti Maresca e il Manchester City, con un tono che ha sfidato le domande più insistenti.

Enzo Maresca si presenta come uno dei nomi più caldi per sostituire Guardiola al Manchester City.

