Guardiola assediato dalle domande su Maresca al Manchester City | Ma volete licenziarmi?
Durante una conferenza stampa, Guardiola è stato interrogato sulle recenti voci riguardanti Maresca e il Manchester City, con un tono che ha sfidato le domande più insistenti. Quando un giornalista ha chiesto un commento sulla situazione al Chelsea, il tecnico ha risposto con una battuta, lasciando emergere un clima di attenzione e curiosità intorno alle dinamiche del club e alle sue future decisioni.
Lo scambio di battute è iniziato quando un reporter ha chiesto al tecnico un commento su quanto accaduto al Chelsea. "So che la mia presenza ormai vi annoia. un giorno me ne andrò, ve lo prometto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
