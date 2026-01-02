Guardiola assediato dalle domande su Maresca al Manchester City | Ma volete licenziarmi?

Durante una conferenza stampa, Guardiola è stato interrogato sulle recenti voci riguardanti Maresca e il Manchester City, con un tono che ha sfidato le domande più insistenti. Quando un giornalista ha chiesto un commento sulla situazione al Chelsea, il tecnico ha risposto con una battuta, lasciando emergere un clima di attenzione e curiosità intorno alle dinamiche del club e alle sue future decisioni.

