Il lupo e la gallina d’oro

La satira politica nei carri del Carnevale torna a sorprendere. Dopo anni di apparente declino, quest’anno i carri si sono riempiti di scene ironiche e commenti pungenti, tra il pubblico cresce la voglia di ridere e di criticare. La tradizione sembra aver ritrovato nuova linfa, portando in strada personaggi e temi attuali con una spontaneità che pochi si aspettavano.

La satira politica nei carri del Carnevale, che molti davano per spacciata, sta mostrando segni di vitalità. Fra le costruzioni di prima categoria che hanno debuttato nel corso di ieri pomeriggio sono almeno tre quelle che fanno riferimento alla satira politica, internazionale più che interna. La motivazione è semplice: i conflitti, già in corso o praticamente annunciati, evocano un’atmosfera di confronto militare generalizzato che non si vedeva da molti anni. I maghi del Carnevale registrano il cambiamento e così ecco la gallina che cova le bombe di Avanzini, i tre samurai di Bonetti e i grandi della Terra di Lebigre-Roger che giocano d’azzardo sulla pelle del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

