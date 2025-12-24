Libro dei Fatti Barachini | Antidoto contro manipolazioni dell’era digitale

(Adnkronos) – “Nell’era delle manipolazioni digitali a basso costo ‘Il Libro dei Fatti 2025’ è una scelta coraggiosa, una sfida per la responsabilità e la reputazione del giornalismo”. Lo scrive il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, nell’intervento per la 35esima edizione del Libro dei Fatti dell’Adnkronos, in libreria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

