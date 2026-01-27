Test di carico per il Ponte Garibaldi | sensori pronti a verficare la ' resistenza' della struttura

Questo test di carico sul Ponte Garibaldi, previsto per il 29 e 30 gennaio, mira a verificare la resistenza della struttura attraverso sensori appositamente installati. I risultati determineranno la possibilità di una futura riapertura dell’infrastruttura, garantendo sicurezza e affidabilità nel traffico tra le vie Apulia e Di Vagno.

Tornano tecnici e operai sul ponte Garibaldi. Nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, sul cavalcavia che collega le vie Apulia e Di Vagno, si svolgerà l'indagine dinamica sull'infrastruttura: qualora i risultati siano positivi, potrà essere programmata la completa riapertura delle quattro corsie (due per carreggiata). Per permettere l'esecuzione degli interventi, il ponte Garibaldi sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 18 nelle due giornate. La prova dinamica, non invasiva, avrà l’obiettivo di identificare, attraverso sensori, le frequenze proprie di vibrazione del ponte, per costruire l’impronta digitale dinamica della struttura e fornire dati utili a eventuali piani di manutenzione.🔗 Leggi su Baritoday.it

