Il Kennedy Center chiuderà per due anni | ristrutturazione ambiziosa per un’espansione culturale senza precedenti

Il Kennedy Center di Washington chiuderà per due anni a partire dal 4 luglio 2026. È un intervento importante, che prevede una ristrutturazione ampia per espandere le attività culturali del teatro. La chiusura coincide con il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, e durante questo periodo il centro sarà completamente rinnovato per offrire nuove opportunità agli artisti e al pubblico.

Il Kennedy Center di Washington, simbolo della vita culturale statunitense, entrerà in una fase di chiusura totale per due anni a partire dal 4 luglio 2026, data scelta per coincidere con il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. L'annuncio è stato reso noto dal presidente Donald Trump, che in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del centro ha comunicato la decisione tramite la sua piattaforma social Truth. L'intento è avviare un'ambiziosa ristrutturazione che, secondo Trump, trasformerà l'istituzione in un luogo più grande, più bello e più grandioso. La decisione, che ha già suscitato dibattito, è stata presentata come una scelta strategica per garantire un futuro più solido e visibile per il centro, con un'espansione che promette di rinnovare non solo l'architettura ma anche l'offerta culturale.

