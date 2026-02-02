Il karma storto di Djokovic | ora che finalmente lo amano perde Telegraph

Djokovic si trova di nuovo a perdere punti e partite, nonostante il pubblico ora lo apprezzi. Dopo aver combattuto per conquistarsi il rispetto degli spettatori, il tennista serbo si trova a fronteggiare una nuova delusione: le sconfitte continuano, anche quando sembra che finalmente abbia ritrovato l’affetto della gente. La sua carriera, fatta di vittorie e di battaglie per l’attenzione, mostra ancora una volta che il successo non garantisce sempre la pace.

Prima vinceva. E non lo sopportavano. Gli preferivano gli altri due: Federer, Nadal, i suoi incubi. Ora che alla fine – con enorme fatica – la leggenda ha bonificato il distacco a pelle, ora che il pubblico lo ama, persino lo tifa, beh: Djokovic perde. E’ un karma storto, e non è detto che le due cose – la simpatia della gente e la sconfitta – non siano strettamente legate. (“Djokovic perde”, peraltro, è un concetto molto relativo: non vince il suo 25esimo Slam, ma a 38 anni batte Sinner e perde solo in finale da Alcaraz. Definisci “perdere”.) Fatto sta che è un po’ così, nota Oliver Brown sul Telegraph. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

