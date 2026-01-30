Sinner eliminato da Djokovic agli Australian Open dopo una sfida infinita | cosa è andato storto

Djokovic elimina Sinner in una partita lunga e combattuta. Dopo oltre cinque set, il serbo si impone e vola in finale, dove affronterà Alcaraz. Sinner, invece, si ferma ai quarti, lasciando spazio a una battaglia che ha visto il suo avversario prevalere nel momento decisivo.

Novak Djokovic batte Jannik Sinner con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 3-6 e conquista la finale degli Australian Open dove affronterà Carlos Alcaraz.

