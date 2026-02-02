Il governo Meloni ha scelto la strategia della tensione | gli scontri di Torino sono la perfetta

Il governo guidato da Meloni ha adottato una linea dura contro i protestanti a Torino. Dopo gli scontri in città, il ministro Piantedosi ha annunciato l’uso di fermi preventivi e un super-daspo, in modo da bloccare subito chi crea problemi. La strategia sembra già chiara: usare la forza per mettere a tacere le manifestazioni e far passare il nuovo Decreto Sicurezza.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.