Il governo Meloni ha scelto la strategia della tensione | gli scontri di Torino sono la perfetta
Il governo guidato da Meloni ha adottato una linea dura contro i protestanti a Torino. Dopo gli scontri in città, il ministro Piantedosi ha annunciato l’uso di fermi preventivi e un super-daspo, in modo da bloccare subito chi crea problemi. La strategia sembra già chiara: usare la forza per mettere a tacere le manifestazioni e far passare il nuovo Decreto Sicurezza.
Piantedosi lancia i fermi preventivi e il super-daspo: la strategia era chiara da subito e la gestione della piazza è servita a legittimare il nuovo Decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo
Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.
No Tav, scontri, raid contro la Stampa: la firma è Askatusuna. Il pg Musti: sono sempre gli stessi, dietro c’è una strategia
Governo: Conte, 'volto Meloni apparso in affresco, ma dl bollette scomparso...'Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Pare sia apparso il volto di Meloni in un affresco. Ok. Quel che mi preoccupa è che nel frattempo è sparito il decreto bollette annunciato ogni mese dal Governo come immin ... iltempo.it
La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it
REFERENDUM GIUSTIZIA, ATTACCO A MELONI Boccia: “Riforma imposta dal governo, votare No per difendere la Costituzione” - facebook.com facebook
Oltre 100 agenti feriti. Meloni va a Torino, lunedì riunione di governo sul decreto sicurezza x.com
