No Tav scontri raid contro la Stampa | la firma è Askatusuna Il pg Musti | sono sempre gli stessi dietro c’è una strategia
Dopo l’ennesimo blitz violento dei ‘bravi ragazzi’ di Askatasuna contro il cantiere della Tav la misura è colma. La regia degli assalti – la sinistra direbbe squadristi – delle ultime settimane (tutti gli scontri di piazza contro la polizia e l’attacco alle sede della Stampa) ha una sola firma: il centro sociale torinese che da decenni occupa abusivamente l’edificio di proprietà del Comune, palestra di violenze di ogni tipo. Tutto rimanda alla rete degli attivisti dei centri sociali, collettivi e antagonisti pro Pal. Cosa aspetta il sindaco Stefano Lo Russo a sgomberare? Cosa aspetta l’amministrazione comunale a interrompere gli accordi per ‘condonare’ il centro sociale di Corso Regina Margherita? L’assalto ai cantieri di San Didero e di Chiomonte con il ferimento di un agente della Digos è solo l’ultimo episodio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Media, Hamas ha violato cessate il fuoco: scontri a Rafah, raid aerei israeliani. Ben Gvir chiede la ripresa delle operazioni
Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf
Scontri e raid: tregua in bilico a Gaza
La Thailandia lancia raid aerei lungo il confine con la Cambogia dopo scontri mortali, titola Al Jazeera @battgirl74 Vai su X
Il raid israeliano su Beit Jinn ha causato la morte di tredici civili, tra cui due bambini, e il ferimento di venticinque persone, aggravando la già fragile situazione al confine siriano. L’operazione, seguita da scontri con i residenti, è stata condannata da Damasco c - facebook.com Vai su Facebook
Scontri tra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa, la Lega: «Ad Askatasuna professionisti della violenza, il centro sociale di Torino va chiuso» - L'intervento di Silvia Sardone, vice segretario della Lega, ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale Lega Torino, dopo gli incidenti in Valle di Susa ... Da torino.corriere.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it