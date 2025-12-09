No Tav scontri raid contro la Stampa | la firma è Askatusuna Il pg Musti | sono sempre gli stessi dietro c’è una strategia

Dopo l’ennesimo blitz violento dei ‘bravi ragazzi’ di Askatasuna contro il cantiere della Tav la misura è colma. La regia degli assalti – la sinistra direbbe squadristi – delle ultime settimane (tutti gli scontri di piazza contro la polizia e l’attacco alle sede della Stampa) ha una sola firma: il centro sociale torinese che da decenni occupa abusivamente l’edificio di proprietà del Comune, palestra di violenze di ogni tipo. Tutto rimanda alla rete degli attivisti dei centri sociali, collettivi e antagonisti pro Pal. Cosa aspetta il sindaco Stefano Lo Russo a sgomberare? Cosa aspetta l’amministrazione comunale a interrompere gli accordi per ‘condonare’ il centro sociale di Corso Regina Margherita? L’assalto ai cantieri di San Didero e di Chiomonte con il ferimento di un agente della Digos è solo l’ultimo episodio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Scontri tra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa, la Lega: «Ad Askatasuna professionisti della violenza, il centro sociale di Torino va chiuso» - L'intervento di Silvia Sardone, vice segretario della Lega, ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale Lega Torino, dopo gli incidenti in Valle di Susa