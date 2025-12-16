Impresa salentina in Calabria | il Gorima Trepuzzi vince di misura a rende

Il Gorima Trepuzzi Rugby conquista una vittoria emozionante in trasferta a Rende, nella Serie C. Dopo un match combattuto e dai due volti, i salentini si impongono per 17-16, dimostrando determinazione e cuore. Un risultato importante che sottolinea la forza e la tenacia della squadra in una sfida difficile e ricca di adrenalina.

TREPUZZI – Una vittoria dal sapore epico, conquistata con cuore e tenacia. Il Gorima Trepuzzi Rugby ha espugnato il campo di Rende in una difficile trasferta di Serie C, imponendosi per 17-16 al termine di un incontro combattuto e letteralmente dai due volti. Grazie a questo risultato, i.