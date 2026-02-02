Il gol di Ekkelenkamp regala la vittoria all'Udinese sulla Roma | nel finale annullato il pari a Cristante

L'Udinese batte la Roma 1-0 grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo. La squadra di casa controlla il gioco e trova il vantaggio che tiene i tre punti in Friuli. La Roma prova a reagire, ma nel finale il gol di Cristante viene annullato per fuorigioco. La partita si chiude con una vittoria importante per l'Udinese, mentre i giallorossi devono rimandare l'assalto alla vetta.

La Roma cade contro l'Udinese che in casa si prende tre punti d'oro grazie al gol di Ekkelenkamp. Nel finale viene anche annullato un gol a Cristante per fuorigioco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Udinese Roma

L'Udinese conquista una vittoria importante contro il Napoli, grazie a un gol decisivo di Ekkelenkamp.

L'Udinese ha sconfitto il Napoli 1-0 alla Dacia Arena, grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Verona-Udinese 1-3; Gli highlights di Verona-Udinese 1-3; Dimarco ribalta il Pisa, la sassata di Malinovskyi e tutti gli altri gol Serie A Enilive.

Udinese-Roma 1-0 | Ekkelenkamp-gol, Gasp è ! Davis OUT e lacrime | OneFootballIn panchina s'infuria Gasperini che lancia il suo cronometro a terra - secondo DAZN - e protesta con il quarto uomo: Non l'ha nemmeno toccato, non c'era fallo, riferendosi all'intervento che ha ... onefootball.com

Udinese-Napoli 1-0, decide il gol di EkkelenkampUDINE (ITALPRESS) – Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0 ... iltempo.it

Gran partita dell'Udinese al Bentegodi: le reti di Atta, Zanoli e Davis regalano i tre punti ai bianconeri nel derby contro il Verona! - facebook.com facebook