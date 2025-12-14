Udinese-Napoli 1-0 – decisivo il gol di Ekkelenkamp

L'Udinese ha sconfitto il Napoli 1-0 alla Dacia Arena, grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo. La partita ha visto i friulani ottenere una vittoria importante, mentre i partenopei non sono riusciti a trovare la rete e sono usciti sconfitti in trasferta. Ecco la cronaca e il tabellino dell'incontro.

© Parlami.eu - Udinese-Napoli 1-0 – decisivo il gol di Ekkelenkamp Udinese-Napoli 1-0 – Cronaca e tabellino della partita CRONACA Il Napoli perde 1-0 contro l'Udinese alla Dacia Arena, decisivo il gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo.. Grande occasione per il Napoli al 9? con Spinazzola che con un cross tenta di servire al centro Lang a porta sguarnita ma Deiola salva in calcio d'angolo. Al 30' conclusione dalla distanza di Ekkelekamp, Milinkovic-Savic ci arriva con una gran parata. Al minuto 45' l'arbitro assegna un minuto di recupero e al 46' termina il primo tempo. Passa in vantaggio l'Udinese al 50? con Davies, ma dopo il consulto al VAR l'arbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco dell'attaccante.

