Mattia giovane pilota di kart in tv Da stasera il talent show sui motori

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Bagioni, una giovane promessa forlivese di 19 anni, ha preso parte al nuovo talent ‘ Road to Race Academy ’ che andrà in onda stasera alle 23.15 su ‘Motor Trend’, canale 59 del digitale terrestre, e in streaming su Discovery+. Uno show che vuole realizzare il sogno di partecipare a una gara di Formula 3 nel famoso circuito di Monza. Sei puntate – tutti i giovedì sempre alle 23.15 – che alla fine decreteranno il driver più bravo, su 400 aspiranti piloti che si sfideranno in varie prove automobilistiche. Le discipline comprendono le specialità Kart 4 tempi, prova auto da Drift, prova kart 2 tempi e simulatore professionale e competizione su Formula 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mattia giovane pilota di kart in tv da stasera il talent show sui motori

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia, giovane pilota di kart in tv. Da stasera il talent show sui motori

Approfondisci con queste news

mattia giovane pilota kartMattia, giovane pilota di kart in tv. Da stasera il talent show sui motori - Mattia Bagioni, una giovane promessa forlivese di 19 anni, ha preso parte al nuovo talent ‘ Road to Race Academy ’ che andrà in onda stasera alle 23. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Giovane Pilota Kart