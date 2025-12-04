Mattia Bagioni, una giovane promessa forlivese di 19 anni, ha preso parte al nuovo talent ‘ Road to Race Academy ’ che andrà in onda stasera alle 23.15 su ‘Motor Trend’, canale 59 del digitale terrestre, e in streaming su Discovery+. Uno show che vuole realizzare il sogno di partecipare a una gara di Formula 3 nel famoso circuito di Monza. Sei puntate – tutti i giovedì sempre alle 23.15 – che alla fine decreteranno il driver più bravo, su 400 aspiranti piloti che si sfideranno in varie prove automobilistiche. Le discipline comprendono le specialità Kart 4 tempi, prova auto da Drift, prova kart 2 tempi e simulatore professionale e competizione su Formula 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia, giovane pilota di kart in tv. Da stasera il talent show sui motori