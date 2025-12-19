Antitrust impone più trasparenza sull’autonomia delle auto elettriche

L’Antitrust ha concluso quattro procedimenti nei confronti di importanti costruttori di veicoli elettrici, richiedendo maggiore trasparenza sulle informazioni riguardanti autonomia, capacità delle batterie e garanzie. Questa misura mira a tutelare i consumatori e garantire maggiore chiarezza nel mercato delle auto elettriche, un settore in rapida crescita che richiede affidabilità e trasparenza.

Roma, 19 dic. (askanews) – L’Antitrust ha concluso con impegni quattro procedimenti istruttori avviati nei confronti di Stellantis Europe, Tesla Italy, Byd Industria Italia e Volkswagen Group Italia relativi all’adeguatezza e alla trasparenza delle informazioni pubblicizzate sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità delle batterie e sulle limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie. Lo riferisce una nota. In particolare, grazie agli impegni resi vincolanti dall’autorità, i siti web delle società saranno rivisti e rinnovati nella loro struttura in modo che le informazioni su autonomia chilometrica dei veicoli elettrici (non limitate alla mera indicazione di un valore teorico), sui fattori che la influenzano, sulla perdita della capacità di carica della batteria e sulle condizioni e limitazioni di operabilità della relativa garanzia convenzionale siano presentati in maniera chiara, completa e in un’unica sezione dedicata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

