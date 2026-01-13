Tim accoglie in Italia Hbo max accordo con Warner bros discovery

Tim annuncia l’ingresso di HBO Max in Italia attraverso un accordo con Warner Bros. Discovery. Questa collaborazione strategica permette a Tim di offrire ai propri clienti l'accesso a contenuti di qualità, rafforzando la propria offerta nel settore dello streaming. La partnership segna un passo importante per la diffusione di HBO Max nel nostro paese, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili sul mercato italiano.

Tim accoglie in Italia Hbo max con un accordo con Warner bros discovery. Tim e Warner bros discovery annunciano quindi una nuova partnership strategica per il debutto di Hbo max in Italia. Grazie a questo accordo pluriennale, l’ App Hbo max arriva su TimVision, offrendo agli abbonati “un accesso privilegiato ai contenuti della piattaforma “. Questo nuovo accordo consente la distribuzione di Hbo max in abbinamento con le offerte TimVision, mettendo “a disposizione dei clienti esclusive combinazioni di contenuti che soddisfano sempre di più le esigenze di intrattenimento quotidiano, a partire da 7 euro al mese con l’intero catalogo Hbo max, TimVision play, Netflix e Infinity plus “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tim accoglie in Italia Hbo max, accordo con Warner bros discovery Leggi anche: Hbo Max in Italia, arriva la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery Leggi anche: HBO Max è live in Italia con Harry Potter, DC, Warner Bros, serie HBO e le Olimpiadi Invernali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. HBO Max arriva in Italia: partnership strategica tra Warner Bros. Discovery e TIM, debutto su TimVision - Discovery e TIM annunciano una nuova partnership strategica con l’arrivo ufficiale di HBO Max in Italia. dtti.it

HBO Max sbarca in Italia: accordo con Prime Video e Tim e nuova sfida nel mercato dello streaming. Cosa cambia per gli utenti italiani - Discovery è disponibile come abbonamento aggiuntivo su Prime Video e TimVision con serie, film e sport ... affaritaliani.it

HBO Max, debutta in Italia la piattaforma di intrattenimento: cosa vedere, i prodotti originali italiani ed i prezzi - Fra le produzioni originali italiane c'è Portobello, dedicata alla storia di Enzo Tortora rilasciata il 20 febbraio. maridacaterini.it

