Fascicolo sanitario elettronico offline per intervento tecnico possibili disagi
Il 21 gennaio 2026, tra le ore 20 e le 22, si svolgerà un intervento tecnico sulla base dati del Fascicolo sanitario elettronico del Friuli Venezia Giulia. Durante questa migrazione verso un nuovo ambiente tecnologico, potrebbero verificarsi disagi nell’accesso ai servizi online. Si consiglia di pianificare eventuali operazioni con anticipo e di consultare le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti.
Nell’ambito del potenziamento dell’infrastruttura dei sistemi clinico-sanitari regionali, mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 20 alle 22, è programmata la migrazione della base dati del Fascicolo sanitario elettronico del Friuli Venezia Giulia (Fse-Fvg) verso un nuovo ambiente tecnologico.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Fascicolo sanitario elettronico: prende il via la formazione degli operatori sull’utilizzo
Sanità digitale, conferenza stampa sull'adozione e l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0Venerdì 19 dicembre 2025 alle 11, si terrà una conferenza stampa dedicata all’adozione del Fascicolo sanitario elettronico 2.
Argomenti discussi: Fascicolo sanitario elettronico offline per intervento tecnico, possibili disagi.
Tutti gli errori da non fare per usare bene il fascicolo sanitario elettronicoCome un cassetto dove è riposta e ordinata tutta la documentazione sanitaria di ogni singolo cittadino, il Fse viene aperto dal personale medico per curare ovunque l'assistito. Non mancano però le c ... today.it
Domenica Fascicolo Sanitario Elettronico temporaneamente offlineDomenica 21 settembre 2025, il servizio online del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) non sarà disponibile dalle ore 7 alle ore 10 circa, a causa di lavori di manutenzione ordinaria effettuati a ... ansa.it
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento fondamentale per prendersi cura della propria salute e di quella delle persone che amiamo. Grazie al Servizio Deleghe messo a disposizione da Regione Lombardia, è possibile affiancare familiari e persone d facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.