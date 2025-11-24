Fascicolo sanitario elettronico | prende il via la formazione degli operatori sull’utilizzo

In tutte le Asl abruzzesi ha preso il via il piano di formazione straordinario per rafforzare le competenze professionali e digitali degli operatori sanitari e integrarli rapidamente nell’utilizzo quotidiano del fascicolo sanitario elettronico.Lo comunica l’Assessorato alla salute.La formazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Prende il via oggi, in tutte le Asl abruzzesi, il Piano di Formazione Straordinario – sostenuto dal Pnrr – per rafforzare le competenze professionali e digitali degli operatori sanitari e integrarli rapidamente nell'utilizzo quotidiano del Fascicolo Sanitario Elettronico.

