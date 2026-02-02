Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il dottor Ettore Caterino è stato coinvolto nella stesura delle nuove linee guida internazionali sulla sindrome di Kleefstra. Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce il neurosviluppo. La sua partecipazione arriva in un momento importante, con ricercatori di tutto il mondo che cercano di migliorare diagnosi e cure per questa condizione poco conosciuta.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il dottor Ettore Caterino ha contribuito a stilare le linee guida internazionali sulla sindrome di Kleefstra, una rara patologia genetica del neurosviluppo. Le esperienze e le conoscenze di questo neuropsichiatra infantile, dirigente medico dei servizi per l’età evolutiva di Futurabile dell’Istituto di Agazzi, sono state poste al servizio di un consorzio con quarantatré professionisti di quindici Paesi di ogni continente per condurre uno studio finalizzato a migliorare l’assistenza ai pazienti, definire standard minimi uniformi di trattamento e supportare i processi decisionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dottor Ettore Caterino nel consorzio internazionale sulla sindrome di Kleefstra

Approfondimenti su Ettore Caterino sindrome di Kleefstra

Ultime notizie su Ettore Caterino sindrome di Kleefstra

Argomenti discussi: La città di Arezzo è ufficialmente Comunità amica della disabilità.

Il dottor Ettore Caterino alla guida dei servizi per l'età evolutiva di FuturabileIl neuropsichiatra infantile è il nuovo responsabile del centro dell'Istituto di Agazzi per la fascia d'età 0-18 anni Arezzo, 3 giugno 2025 – Un nuovo dirigente medico per Futurabile. La ... lanazione.it

