Cardiologia l' omaggio dell' ospedale Civico | l’Utic intitolata al dottor Ettore D’Antonio
L’ospedale Civico di Palermo rende omaggio al dottor Ettore D’Antonio con l’intitolazione dell’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica. Un tributo che celebra la sua dedizione e il suo contributo alla cardiologia, rafforzando l’impegno dell’ospedale nel garantire cure di eccellenza. La nuova intitolazione testimonia l’importanza di preservare la memoria di professionisti che hanno fatto la storia della medicina locale.
L’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ha intitolato l’Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) dell’Unità di Cardiologia, diretta dal dottor Ignazio Maria Smecca e afferente al presidio ospedaliero Civico, alla memoria del compianto cardiologo Ettore D’Antonio.La cerimonia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
