Emanuele Di Caterino ucciso a 13 anni nel 2013 | domani la sentenza Procura chiede assoluzione

Domani si conoscerà la decisione sulla vicenda di Emanuele Di Caterino, ucciso nel 2013 ad Aversa. La Procura ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, Agostino Veneziano, allora 17enne. La sentenza rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario che ha coinvolto questa tragica vicenda, ancora aperta nel ricordo e nell’attesa di una risposta definitiva.

È attesa per il 13 gennaio la sentenza per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso nel 2013 ad Aversa (Caserta) con una coltellata alle spalle; alla sbarra Agostino Veneziano, allora 17enne.

Emanuele Di Caterino ucciso ad Aversa durante una lite: dopo 13 anni nessun colpevole «Non abbiamo mai cercato vendetta ma giustizia. E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. Emanuele è figlio di tutti voi, un figlio di 13 - facebook.com facebook

