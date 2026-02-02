Il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi ha aperto a 62,8 punti base, toccando il livello più alto da mesi. Lo spread sale ancora, riflettendo le tensioni sui mercati e la crescente preoccupazione degli investitori per la stabilità dell’Italia. La corsa dei rendimenti italiani si fa sentire, mentre i Bund tedeschi restano più stabili.

Lo spread tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha aperto a 62,8 punti base, segnando il massimo da diversi mesi. Il dato, rilevato all’apertura dei mercati, evidenzia una crescente divergenza nei costi di finanziamento tra Italia e Germania, due dei principali paesi dell’area euro. Il differenziale, che misura la differenza di rendimento tra i due titoli di Stato, si è allargato in poche ore, segnando un’accelerazione della pressione sul debito italiano. L’andamento riflette un aumento della domanda di sicurezza da parte degli investitori, che stanno richiedendo un premio maggiore per sottoscrivere obbligazioni italiane rispetto a quelle tedesche, considerate il riferimento di mercato per la stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il differenziale Btp-Bund supera i 62 punti in apertura, segnando nuovo massimo da mesi

Approfondimenti su Btp Bund

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

Ultime notizie su Btp Bund

