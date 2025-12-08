Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 68,4 punti base in apertura di lunedì 8 dicembre. Un record per il differenziale, che non era a questi livelli dal primo decennio degli anni 2000. Un risultato che è quasi interamente frutto di un picco dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, che sono arrivati a pagare il 2,82% di interessi. La conseguenza indiretta di questo rialzo è appunto l’abbassamento del differenziale con i titoli italiani, che sono invece rimasti stabili ma con rendimenti comunque alti. Questo li rende uno strumento sempre più interessante per i mercati ma permette al contempo allo Stato di risparmiare sugli interessi del debito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 68 punti base, tesoretto da ben 17 miliardi per Meloni