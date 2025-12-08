Spread Btp-Bund a 68 punti base tesoretto da ben 17 miliardi per Meloni
Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 68,4 punti base in apertura di lunedì 8 dicembre. Un record per il differenziale, che non era a questi livelli dal primo decennio degli anni 2000. Un risultato che è quasi interamente frutto di un picco dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, che sono arrivati a pagare il 2,82% di interessi. La conseguenza indiretta di questo rialzo è appunto l’abbassamento del differenziale con i titoli italiani, che sono invece rimasti stabili ma con rendimenti comunque alti. Questo li rende uno strumento sempre più interessante per i mercati ma permette al contempo allo Stato di risparmiare sugli interessi del debito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La discesa dello #spread tra BTP e Bund fino a 69 punti base e l'ipotesi che questo livello si mantenga stabile nei prossimi due anni, cioe' sotto i 70 punti base, potranno garantire all'Italia risparmi ancora piu' consistenti sul fronte della spesa per interessi - facebook.com Vai su Facebook
Fermate i trenini e i festeggiamenti. La riduzione dello spread dipende dall'aumento dei rendimenti sul Bund tedesco. Agevolo la comprensione dell'inganno di FdI con 2 grafici Vai su X
BTp: spread con Bund apre in lieve calo a 68 punti, rendimento al 3,50% - Apertura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. Secondo ilsole24ore.com