Il debutto a ritmo di rock di un nuovo crossover

Da milanotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaio è il mese in cui cominciare a mettere in pratica i buoni propositi per l’anno corrente. Iniziare con il piglio giusto, infatti, è il miglior modo per dare continuità al lavoro pregresso e porre le basi per un virtuoso percorso di crescita. Chi ha iniziato questo 2026 con intraprendenza è sicuramente Fratelli Giacomel. Il 22 gennaio, infatti, presso lo showroom della concessionaria di Assago, in via Verdi 4, si è svolto T-Roc Music Fest. Sono stati ben 600 i partecipanti a questa serata all’insegna della musica rock e dedicata al lancio del Nuovo T-Roc, l’iconico crossover che punta a confermarsi il modello di riferimento nel segmento di Volkswagen.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

