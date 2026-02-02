Il debutto a ritmo di rock di un nuovo crossover

Questo gennaio si apre con un debutto musicale che fa parlare di sé: un nuovo crossover che mescola il rock con altri generi. La scena si anima e gli appassionati attendono con curiosità questa novità, pronta a lasciare il segno. È il momento di scoprire cosa ha preparato questa band per il pubblico italiano.

Gennaio è il mese in cui cominciare a mettere in pratica i buoni propositi per l’anno corrente. Iniziare con il piglio giusto, infatti, è il miglior modo per dare continuità al lavoro pregresso e porre le basi per un virtuoso percorso di crescita. Chi ha iniziato questo 2026 con intraprendenza è sicuramente Fratelli Giacomel. Il 22 gennaio, infatti, presso lo showroom della concessionaria di Assago, in via Verdi 4, si è svolto T-Roc Music Fest. Sono stati ben 600 i partecipanti a questa serata all’insegna della musica rock e dedicata al lancio del Nuovo T-Roc, l’iconico crossover che punta a confermarsi il modello di riferimento nel segmento di Volkswagen.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Gennaio Mese

Nelle concessionarie italiane arriva Omoda 7 Shs-P, il nuovo crossover ibrido plug-in del marchio cinese Omoda & Jaecoo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Doomsday – Never Known Peace Review | Bay Area Crossover Thrash Revival

Ultime notizie su Gennaio Mese

Argomenti discussi: Carnevale, Rose Villain illumina il debutto; Serena Rossi presenta il suo primo album dedicato alla tradizione musicale napoletana; Taylor Swift – Opalite; Mamma, ho perso Sanremo!, il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella.

Europei 2026, il Setterosa continua il rodaggio: esame Serbia per le azzurreIl debutto è stato archiviato rapidamente, il torneo prosegue a ritmo incalzante ed è già tempo di proiettarsi sull'impegno successivo. Nell'incontro ... oasport.it

John Densmore, batterista dei Doors, e Chuck D, voce dei Public Enemy, collaborano in un nuovo progetto chiamato doPE. Il loro album di debutto, no country for old men, combina spoken word, ritmo e commento sociale, mettendo in relazione generazioni di - facebook.com facebook

#INTMX #Motocross Show di Lucas Coenen al Crossodromo Lazzaretto di Alghero nel primo di due appuntamenti degli Internazionali d'Italia Motocross 2026! Con sorpassi spettacolari ed un ritmo forsennato ha monopolizzato la scena nelle due manche dell x.com