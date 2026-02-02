Il crack cucinato in casa per non comprarlo a Catania così il gruppo Sabato ha riempito il vuoto

La polizia ha smantellato un gruppo che produceva crack in casa a Catania, evitando di comprarlo. L’indagine, chiamata “Terra Bruciata”, aveva già colpito nel 2022 il clan Sangani a Randazzo, decapitandone i vertici. Ora, pochi mesi dopo, gli agenti hanno scoperto che il vuoto di potere era stato subito riempito da Cristian Sabato, che ha organizzato la produzione di droga in modo casalingo. La conferma arriva dagli accertamenti che seguono le operazioni di questa settimana, che hanno portato all’arresto

L’operazione “Terra Bruciata” dell’ottobre 2022 aveva colpito al cuore il potere del clan Sangani a Randazzo, decapitandone i vertici storici e lasciando un vuoto di potere criminale che, secondo le indagini della Procura di Catania, è stato riempito in poche settimane da una nuova organizzazione guidata da Cristian Sabato. Il gruppo, identificato nell’inchiesta “Game Over”, non si è limitato a occupare il territorio, ma ha costruito un sistema autonomo di produzione e distribuzione di droga, con un modello inedito per la zona: la produzione locale di crack, “cucinato” in casa da piccole celle di laboratorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Randazzo Clan

A Randazzo, il vuoto di potere lasciato dagli arresti dei vertici del clan Sangani si è riempito subito.

