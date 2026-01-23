Rotaie sospese nel vuoto tra Messina e Catania | così il ciclone Harry ha distrutto la linea ferroviaria – Le impressionanti immagini dall’alto

A causa del passaggio del ciclone Harry, la linea ferroviaria tra Messina e Catania ha subito danni significativi, con rotaie sospese nel vuoto e infrastrutture compromesse. Le immagini dall’alto mostrano l’entità dei danni causati dalla mareggiata sulla costa ionica della Sicilia, evidenziando la necessità di interventi di ripristino e messa in sicurezza delle linee ferroviarie interessate.

Dopo il passaggio della mareggiata sulla costa ionica della Sicilia, dovuta al ciclone Harry, si sono registrati importanti danni lungo la linea ferroviaria Messina – Catania. Le rotaie ad Alì Terme sono rimaste letteralmente sospese nel vuoto: il terreno, infatti, ha ceduto in diversi punti a causa delle onde. Ecco le immagini girate con il drone. Catanzaro sotto l'acqua: le immagini impressionanti dopo il ciclone Harry | VIDEODopo il passaggio del ciclone Harry, le immagini di Catanzaro mostrano l'impatto del forte maltempo sulla città e sui suoi litorali ionici. I danni del ciclone Harry, il ministro Musumeci a Santa Teresa Riva: linea ferroviaria "saltata" come nel 1933Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con la linea ferroviaria nel Messinese interrotta, come accadde nel 1933. Maltempo Sicilia, circolazione ferroviaria bloccata: STOP ai treni per almeno 10-15 giorni. Lungo la ferrovia Messina-Catania i binari sono sospesi nel vuoto. Le immagini dal droneAll'altezza del comune di Itala Marina: le lunghe ore di violenta mareggiata hanno eroso la costa fino a toccare le rotaie ... Le mareggiate delle scorse ore hanno danneggiato anche le rotaie nella zona di Itala. Ferma al momento anche la metroferrovia

