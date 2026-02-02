Il crack cucinato in casa per non comprarlo a Catania così il gruppo Sabato ha riempito il vuoto dei Sangani

A Randazzo, il vuoto di potere lasciato dagli arresti dei vertici del clan Sangani si è riempito subito. Un nuovo gruppo ha preso il controllo, mantenendo il territorio sotto il loro controllo. La lotta tra le fazioni continua, e gli uomini della criminalità cercano di rafforzarsi senza lasciare tracce evidenti. Intanto, a Catania, si scopre che il crack utilizzato dalla nuova cellula sarebbe stato

Il vuoto di potere criminale a Randazzo sarebbe durato poche settimane. L'operazione "Terra Bruciata" dell'ottobre 2022 aveva decapitato i vertici storici del clan Sangani, ma lo spazio lasciato libero dagli arresti sarebbe stato immediatamente occupato da una nuova cellula. La Procura di Catania ha ricostruito l'organigramma di questo gruppo emergente nell'inchiesta "Game Over", culminata con l'esecuzione delle misure cautelari nei confronti di 14 indagati da parte dei carabinieri del comando provinciale. Al centro delle indagini figura Cristian Sabato, arrestato e ritenuto dagli inquirenti il promotore di un'associazione capace di monopolizzare il traffico di stupefacenti nel comune pedemontano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

