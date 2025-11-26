Juventus Women Roma Supercoppa ufficiale la sede | dove si giocherà la finalissima delle bianconere di Canzi Il comunicato e tutti i dettagli

Juventus Women Roma Supercoppa, ufficiale la sede: ecco in quale stadio si giocherà la finalissima contro le giallorosse. Il comunicato. Il calcio femminile italiano si prepara ad assegnare il primo trofeo ufficiale del 2026. La FIGC ha sciolto le riserve, ufficializzando sede e data della 29ª edizione della Supercoppa Italiana Femminile. Sarà l'Abruzzo, per la prima volta nella storia della competizione, a ospitare la grande classica del nostro calcio: Juventus Women contro Roma. Appuntamento all'Adriatico: diretta su Rai e Sky. Il teatro della sfida sarà lo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara.

