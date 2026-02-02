Follia Virtus | spreca il +17 e si arrende a Trento Coach Ivanovic | Concentrazione da piccola squad

La Virtus Bologna aveva il match in mano e un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto, ma si è fatta rimontare e ha perso in casa contro Trento, 85-87. La squadra di coach Ivanovic ha mostrato una concentrazione troppo fragile nel finale, lasciando spazio alla rimonta avversaria e lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

La Virtus Olidata Bologna ha sprecato un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto e ha ceduto in casa, 85-87, alla Dolomiti Energia Trento, in una partita che ha visto un crollo impressionante nel finale. L'ultimo quarto è stato un incubo per i bianconeri, che hanno perso il controllo del match dopo aver dominato per trenta minuti. Il match si è concluso con un tiro di Hackett che ha colpito il ferro, mancando il pareggio e lasciando un'amarissima sensazione di fallimento. Trento, guidata da un'ottima prestazione di Battle con 17 punti e da Bayehe, ha sfruttato l'errore di concentrazione della Virtus per ribaltare il risultato.

