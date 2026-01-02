Ladri alla ’Terrazza 63’ | 20mila euro di danni

Nella notte, il ristorante-pizzeria ‘Terrazza 63’ di Vezzano è stato oggetto di un furto che ha provocato danni stimati intorno ai 20.000 euro. L’evento si è verificato in via Roma Nord, all’interno del centro commerciale locale, lasciando i gestori con notevoli conseguenze economiche. Un episodio che ha segnato un difficile inizio d’anno per l’attività e che richiede attenzione e interventi da parte delle autorità.

Un fine anno da dimenticare per i gestori del ristorante-pizzeria 'Terrazza 63' in via Roma Nord a Vezzano: il locale, situato nel centro commerciale vezzanese, è stato 'visitato' dai ladri che hanno causato danni per circa 20mila euro. L'intrusione è stata compiuta nella notte tra lunedì e martedì. I malviventi per entrare hanno inizialmente forzato la porta dell'atrio al piano terra e hanno poi raggiunto il primo piano dove hanno sfondato la porta d'ingresso in vetro del ristorante. Hanno rubato la cassa automatica dell'attività, strappando i suoi cavi. Tra fondo cassa e l'incasso i malintenzionati sono fuggiti con un bottino per un importo quantificato di 1.

