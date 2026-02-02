Il Carnevale incontra il mercatino Una giornata di festa e curiosità

Domani Montecatini Terme si trasforma in un mercato di festa. In via Marruota torna il mercatino di antiquariato e curiosità, con tanto di coriandoli e colori del Carnevale. Gli organizzatori hanno lavorato intensamente negli ultimi giorni per preparare l’evento che si svolgerà tra via Leonardo Da Vinci e via Marche. La manifestazione, che era stata annullata a gennaio per il maltempo, riprende ora con entusiasmo, offrendo ai visitatori un pomeriggio tra oggetti d’epoca e atmosfera di festa.

Antiquariato, curiosità e coriandoli. La cornice dell’evento sarà il Carnevale. E in questi giorni sono in corso gli ultimi preparativi in via Marruota, a Montecatini Terme, in vista delle manifestazioni previste per domenica prossima nel tratto di strada compreso tra via Leonardo Da Vinci e via Marche dove verrà recuperata, in parte, l’iniziativa della scorsa Epifania, annullata a causa delle avverse condizioni meteo. In questo spazio troveranno collocazione, fin dal mattino, le bancarelle dell’artigianato, dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage del Mercatino del Carnevale che richiameranno visitatori da fuori zona, dando vita, per l’intera giornata, ad una parte della città a volte esclusa dalle iniziative di intrattenimento, quasi sempre posizionate nella zona centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

