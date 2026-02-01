Sarno crolla il carro di Carnevale e colpisce tre persone ferita una bimba | festa sospesa

Un carro di Carnevale si è improvvisamente staccato e si è abbattuto su tre persone nel centro di Sarno. Tra loro c’è anche una bambina rimasta ferita. La paura è alta e il sindaco ha deciso di sospendere subito la festa. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e le operazioni di sicurezza. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre si cercano ancora le cause dell’incidente.

Crolla un carro al Carnevale Sarnese e travolge tre persone, ferita anche una bimba. Il sindaco sospende la festa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sarno Carnevale Sarno, pezzo di un carro di Carnevale cede e ferisce tre persone Stamattina a Sarno, durante la sfilata di Carnevale, un pezzo di un carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in strada. Il patron del Carnevale: "Tutti insieme sul carro, la festa non morirà mai" Cento si prepara a vivere il suo Carnevale, con carri, coriandoli e tanta allegria. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sarno Carnevale A Sarno pezzo di un carro di Carnevale cede e ferisce tre personePaura, stamattina, a Sarno dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante la sfilata, ha ceduto ed è caduto ... ilmattino.it *Lega Pro, Girone C: Catania perde, Cavese pareggia* Il Catania crolla al “Viviani” di Potenza contro un super Sorrento che vince 3-1 in rimonta. Pari in rimonta per… Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #Catania #cavese #croll - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.