Il basket cambia ancora. Questa volta, grazie a Daniel

Come è nata la regola dei 24 secondi? E perché proprio 24 secondi? Ecco la storia di Daniel "Denny" Biasone e della regola che ha cambiato il basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il basket non sarà più come prima": come è nato il cronometro dei 24 secondi?

Approfondimenti su Denny Biasone

La regola dei 24 secondi ha rivoluzionato il basket.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Denny Biasone

