In Austria il recupero sarà visibile sul cronometro allo stadio Kicker
Il cronometro visibile allo stadio, sul tabellone, a bordocampo e sui cartelloni pubblicitari si fermano al minuto 45 e al minuto 90. Senza mai mostrare il recupero. Questo crea un problema al tifoso, soprattutto quando il recupero stesso è particolarmente lungo e quindi è difficile capire quanti minuti siano trascorsi e quanti invece ne manchino. In Austria hanno deciso di dare il via libera all’indicazione del recupero con precisione al secondo. Lo scriv e Kicker. La scelta austriaca sui cronometri ed il recupero. Attualmente, nei principali campionati austriaci, il cronometro si blocca all’inizio del recupero, lasciando i tifosi nel dubbio su quanto manchi realmente al fischio finale — una situazione sempre più frustrante, soprattutto ora che i minuti aggiuntivi sono cresciuti sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'invenzione del Suino Nero delle Alpi, un recupero di biodiversità tra Italia, Svizzera e Austria grazie alla rete Pro Patrimonio Montano. Siamo stati all'agriturismo Pecora Nera di Morbegno, in provincia di Sondrio dove sono allevati allo stato semibrado.
Austria: recupero del patrimonio ecclesiale della diocesi di Graz-Seckau. Lavori in 40 chiese - Seckau sta ristrutturando, nel 2025, più di 40 chiese ed edifici storici del patrimonio ecclesiastico. Secondo agensir.it