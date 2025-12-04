In Austria il recupero sarà visibile sul cronometro allo stadio Kicker

Il cronometro visibile allo stadio, sul tabellone, a bordocampo e sui cartelloni pubblicitari si fermano al minuto 45 e al minuto 90. Senza mai mostrare il recupero. Questo crea un problema al tifoso, soprattutto quando il recupero stesso è particolarmente lungo e quindi è difficile capire quanti minuti siano trascorsi e quanti invece ne manchino. In Austria hanno deciso di dare il via libera all’indicazione del recupero con precisione al secondo. Lo scriv e Kicker.  La scelta austriaca sui cronometri ed il recupero. Attualmente, nei principali campionati austriaci, il cronometro si blocca all’inizio del recupero, lasciando i tifosi nel dubbio su quanto manchi realmente al fischio finale — una situazione sempre più frustrante, soprattutto ora che i minuti aggiuntivi sono cresciuti sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

