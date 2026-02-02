La regola dei 24 secondi ha rivoluzionato il basket. È nata negli anni Cinquanta grazie a Daniel

Come è nata la regola dei 24 secondi? E perché proprio 24 secondi? Ecco la storia di Daniel "Denny" Biasone e della regola che ha cambiato il basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La regola che cambiò il basket: come è nato il cronometro dei 24 secondi?

