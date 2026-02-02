Sabato sera al Teatro del Lido di Ostia si è tenuto lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il bacio della donna ragno di Manuel Puig. Dove e Quando: Al Teatro del Lido di Ostia (RM), sabato 7 febbraio alle ore 19. Perché: Una storia universale di riscatto e umanità che sfida l’isolamento attraverso la forza del cinema e dei sentimenti. L’intensità drammaturgica di Manuel Puig torna a vibrare sul litorale romano con una delle opere più significative del secondo Novecento. Sabato 7 febbraio, il Teatro del Lido di Ostia ospita Il bacio della donna ragno, una produzione che mette a nudo la fragilità e la forza dell’animo umano in condizioni estreme. Sotto la regia di Alessandro Di Marco, lo spettacolo propone una riflessione profonda sul valore del rispetto e sulla capacità dell’individuo di non cedere al degrado morale, anche quando la libertà fisica è negata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il bacio della donna ragno: amore e libertà a Ostia

Approfondimenti su Ostia Teatro

Sabato 7 febbraio alle 19, al Teatro del Lido di Ostia, va in scena “Il bacio della donna ragno”.

Il 7 febbraio il Teatro del Lido di Ostia ospita lo spettacolo “Il bacio della donna ragno”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ostia Teatro

Argomenti discussi: Il bacio della donna ragno di Manuel Puig il 7 febbraio al Teatro del Lido di Ostia (RM); Il bacio della donna ragno: amore, resistenza, libertà dietro sbarre dell’anima; Consegna merce in un market e bacia una dipendente: condannato per violenza sessuale; Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio: ecco chi ha baciato Ciro Solimeno.

Il bacio della donna ragno, un musical da sogno per JLoCanta, balla e recita: Jennifer Lopez ha realizzato il sogno di una vita con 'Il bacio della donna ragno'. L'attrice, cantante e ballerina interpreta il triplice ruolo di Ingrid Luna/Aurora/la Donna ... ansa.it

Il bacio della donna ragno, recensione: un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell'immaginazioneOra a questa lista di adattamenti si aggiunge un nuovo tassello rappresentato dal dramma musicale con protagonisti Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh che, dopo l'anteprima al Sundance e il ... movieplayer.it

Siete sempre di più a sceglierci, Quotidianamente pieni di voi, della Vostra gioia, grazie I nostri pacchetti partono da 400€ e comprendono: buffet con bibite (birra), torta con ostia, tema base, Playground più grande del Sud Pontino, animazione (omaggio a - facebook.com facebook