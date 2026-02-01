Il 7 febbraio il Teatro del Lido di Ostia ospita lo spettacolo “Il bacio della donna ragno”. Una rappresentazione che porta in scena il testo di Manuel Puig, con attori come Guido Del Vento, Simone Faucci e Ludovica Di Pasquale. La regia è di Alessandro Di Marco, e lo spettacolo si concentra su temi profondi, con un cast che dà vita a personaggi intensi. L’appuntamento è alle 19, in un teatro che si prepara ad accogliere il pubblico con scene e costumi curati nei dettagli.

BLUESTOCKING PRESENTA IL BACIO DELLA DONNA RAGNO di MANUEL PUIG con GUIDO DEL VENTO .. LUIS MOLINA SIMONE FAUCCI .. VALENTIN ARREGUI LUDOVICA DI PASQUALE .. LA DONNA RAGNO Voci Off Simone Lilliu, Lorenzo Schinella e Marco Zicari Scene e costumi Nicola Civinini Assistente alla regia Simone Lilliu e Marco Zicari Foto di scena Marcella Cistola e Luca Marcelli Regia Alessandro Di Marco Grazie a Lucilla Lupaioli SABATO 7 FEBBRAIO ORE 19 TEATRO DEL LIDO DI OSTIA (RM) “ La cosa più importante, ciò che realmente caratterizza un uomo, è in qualche modo non umiliare nessuno, e non permettere che quelli che stanno intorno si sentano degradati ” (Valentin Arregui) Approda sul palcoscenico del Teatro del Lido di Ostia (RM), sabato 7 febbraio, IL BACIO DELLA DONNA RAGNO, spettacolo di Manuel Pig con la regia di Alessandro Di Marco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig il 7 febbraio al Teatro del Lido di Ostia (RM)

